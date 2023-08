No 'Mais Você', Sabrina Sato fala sobre convite ousado de Deborah Secco

Sabrina Sato, de 42 anos, tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, nesta terça-feira, e comentou o convite ousado que recebeu de Deborah Secco durante o "Sobre Nós Dois", do GNT. No programa, a atriz deu detalhes sobre o órgão sexual do marido, Hugo Moura, e convidou a Japa para sua casa após a apresentadora brincar sobre sua solteirice.

"Não por isso, Sabrina. Você pode ir lá em casa. Nossa casa está sempre de portas abertas para você", disparou Deborah, na ocasião. Ao assistir a declaração da artista, Ana Maria, então, quis saber: "Animado, hein! Você foi?". "Bota na roda, Sabrina, queremos saber tudo!", completou Louro Mané. Aos risos, Sabrina respondeu: ""Ainda não!", garantiu.



Vale lembrar que Deborah já contou que tem um relacionamento 'negociado' com Hugo. Além de Sabrina, a atriz também já convidou Giovanna Ewbank, mulher de Bruno Gagliasso, para um ménage, sexo a três, durante sua participação do "Quem Pode, Pod", em outubro do ano passado.

"Bruno deixa a Giovanna ir lá em casa", pediu a atriz. "De repente ele deixa", respondeu Ewbank. "A gente te recebe", rebateu Deborah. "Ménage? Troca de casais?", sugeriu Fernanda Paes Leme. "Experimentaria. Se o Bruno liberasse", assumiu Gioh. "Vamos Giovanna, não posso perder essa oportunidade. Se você tem vontade. A vida é feita de oportunidades. Giovanna você é uma loucura. Eu sempre quis te pegar. Sempre achei você uma mulher...", falou Deborah.