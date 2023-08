Bella Campos ganha quase 2 milhões de seguidores após término com MC Cabelinho

Rio - Depois de anunciar o término de seu namoro com MC Cabelinho , Bella Campos recebeu o apoio dos fãs nas redes sociais. Nesta segunda-feira (28), a atriz postou o comunicado sobre o fim da relação, e, desde então, virou um dos assuntos do momento nas redes. Em menos de 24 horas, a artista ganhou quase dois milhões de seguidores. Os boatos do término começaram no último final de semana, quando o MC foi flagrado saindo de um hotel em Belo Horizonte acompanhado por uma mulher loira. A polêmica da traição do cantor até fez a Jenifer de 'Vai na Fé' perder seguidores à princípio, mas a confirmação do término disparou os números de seu perfil no Instagram. Segundo a ferramenta de análise de dados da META, a famosa acumulou quase 2 milhões de seguidores, saindo de 6,7 milhões para 8,6 após ter feito seu pronunciamento.Internautas seguiram do lado da artista na disputa, reclamando das atitudes do funkeiro. "A Bella Campos deu âncora na carreira do Cabelinho com 'Little Love', fez uma tatuagem com o nome dele, puxou ele pro lado ator e no final de tudo tomou na cara e ainda teve que vir se pronunciar. HOMEM NÃO PRESTA!", esbravejou uma pessoa. "O único que saiu perdendo no meio disso tudo foi o MC Cabelinho, perdeu o mulherão que é Bella Campos", afirmou outra. "Bella Campos surrou o ex no pronunciamento. Não desceu do salto e ainda mostrou que o Cabelinho é moleque", admirou uma terceira.