Ator Matheus Abreu, de 'Vai na Fé', é internado após acidente de moto

Rio - Matheus Abreu, de 26 anos, foi atropelado, nesta segunda-feira (28), enquanto pilotava sua moto na cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais. Segundo a equipe do ator informou ao MEIA HORA, o intérprete de Eduardo na novela "Vai na Fé", da TV Globo, foi encaminhado para o Hospital da Fundação Ouro Branco e ficará em observação até quarta-feira.

"Ele conduzia a moto pela via principal do bairro 1º de Maio, a Avenida Conselheiro Lafaiete, quando um carro saindo da via de retorno o atingiu em cheio na lateral. Aparentemente não há nada de grave, mas estamos aguardando o resultado dos exames", diz o comunicado.

Matheus Abreu é conhecido por trabalhos como o filme "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho" (2014) e a novela "Malhação: Viva a Diferença" (2017), além de ter interpretado a versão jovem de Cauã Reymond na minissérie "Dois Irmão" (2017). Mais recentemente, participou do reality show "Dança dos Famosos" e chamou a atenção do público ao formar um triângulo amoroso com Bella Campos e MC Cabelinho em "Vai na Fé".