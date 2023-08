Isabella Scherer celebra primeiro aniversário dos filhos gêmeos: 'Amor verdadeiro'

Rio - A chef Isabella Scherer encantou seguidores ao celebrar o primeiro aniversário de seus filhos gêmeos, Mel e Bento. Nesta terça-feira (29), os pequenos completaram um ano de vida e ganharam dois "bolinhos" de panqueca de mirtilo para cantar parabéns.



"'Aproveita que passa rápido'. Todo mundo cresceu escutando essa frase, né? Mas a maternidade realmente muda toda nossa percepção de tempo. 1 ano… Passou rápido? Muito! Mas é impossível que eu conheça a Mel e o Bento há um ano só… Semana passada eu estava conhecendo eles no quarto da maternidade e, ao mesmo tempo, faz no mínimo 10 anos que a gente se conhece! Hoje faz um ano que eu conheci o amor mais verdadeiro, um ano que me sinto completa de verdade, um ano que tudo começou a fazer mais sentido e ter mais graça! VIVA OS PEQUENUSCULOS", se declarou a influenciadora na legenda da publicação.

No post, ela compartilhou um vídeo de sua família durante a comemoração simples, contando com o marido, Rodrigo Calazans, para segurar um dos bebês enquanto a famosa segura o outro. A ganhadora do 'Masterchef 2021' também adicionou fotos dos pequenos se deliciando com suas panquecas de aniversário na postagem.



Internautas não conseguiram se conter e foram aos comentários admirar a fofura dos aniversariantes: "Feliz vida para os pequenusculos mais lindos", desejou uma fã. "Passou rápido demais mesmo, parabéns Mel e Bento", contou outra. "Nossa Isa, eles já tem um ano!! Parabéns pra vocês, família linda", elogiou uma terceira. "Meu Deus, foi tão rápido!! Parabéns, gêmeos lindos. Tão enormes!", afirmou mais uma.