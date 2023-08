Kanye West causa revolta em italianos após ser 'pego no flagra'

Kanye West se tornou alvo de polêmica após um vídeo para lá de constrangedor do cantor com a esposa viralizar nas redes sociais. Em Veneza, Kanye foi flagrado supostamente recebendo sexo oral durante um passeio de gôndola. A situação revoltou os italianos, que pedem a prisão do casal. As imagens foram gravadas por um turista no último domingo, 27.



