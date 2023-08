Patrícia Ramos comemora lançamento do Podcast 'Fala Comigo, Terra!' no Youtube

Rio - Patrícia Ramos, conhecida por seu sucesso como apresentadora do 'Rede BBB', no Gshow, realizou o sonho de ter um programa só seu com o novo talk show, 'Fala Comigo, Terra!'. O primeiro episódio do Podcast ficará disponível a partir desta quarta-feira (30) no YouTube, mas o outros capítulos da temporada serão lançados às quintas.

Com apenas 23 anos, a famosa já acumula mais de três milhões de seguidores no Instagram e quatro milhões no TikTok, mas promete que vai manter a essência que seus fãs tanto admiram em seu novo projeto. "Agora tenho um programa meu! Estou realizada e muito feliz, pois ele tem minha cara, minha personalidade e minhas falas. Posso ser 100% quem sou. Quero que as pessoas assistam para se divertir, afinal é um talk show completamente voltado ao entretenimento, onde eu recebo convidados com quem me identifico, para bater um papo superbacana", anunciou.



A influenciadora também revelou que está organizando um evento especial para celebrar a estreia da produção, que reunirá influencers renomados e artistas conhecidos para assistir ao programa em uma sala de cinema de São Paulo.