Luísa Sonza surpreende em novo álbum ao trazer Demi Lovato cantando em português

Rio - Luísa Sonza lançou, nesta terça-feira (29), seu terceiro álbum de estúdio, "Escândalo Íntimo". Na produção, que conta com 18 músicas, a artista surpreendeu os fãs ao trazer Demi Lovato cantando em português a faixa "Penhasco2".

"A Luísa fez a Demi cantar em português. Eu sou brasileiro com muito orgulho", vibrou um internauta no Twitter.

Mais cedo, ao revelar a parceria com Demi, Luísa relembrou uma publicação que fez no Twitter, em 2019, declarando seu amor pela ex-estrela da Disney. "Eu também de amo", respondeu a cantora norte-americana, que revelou estar animada com a música.

"Escândalo Íntimo" também conta com as parcerias de Marina Sena, Baco Exu Do Blues, da dupla Maiara e Maraísa, Duda Beat, além de uma música dedicada ao namorado de Luísa, Chico Moedas.