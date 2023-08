Ana Maria Braga se fantasia para receber as Tartarugas Ninja no 'Mais Você'

Rio - Ana Maria Braga surpreendeu o público do "Mais Você", na TV Globo, nesta quarta-feira, ao receber ninguém menos que as Tartarugas Ninja no estúdio do programa. Ao voltar de um intervalo, a apresentadora surgiu usando uma máscara vermelha, enquanto Louro Mané se fantasiou de Mestre Splinter, o "pai" dos mutantes. A brincadeira aconteceu para divulgar o filme "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante", que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira.

Para entrar no clima da animação, Ana Maria foi presenteada por Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello com várias caixas de pizza. Além disso, a atração matinal também mostrou um recado do cantor Léo Santana, que estreia como dublador no filme ao dar voz a Genghis Rã, um dos vilões do novo filme das Tartarugas Ninja.

No Twitter, internautas reagiram ao momento divertido e aprovaram a ação realizada pela equipe do "Mais Você": "Ana Maria, Louro vestido de Mestre Splinter e as Tartarugas Ninja são o auge do entretenimento que eu podia ter nessa quarta-feira", declarou uma usuária. "Bem aleatória essa programação matinal da Globo, a Ana Maria começa o programa mostrando o passeio dela pela Terra Santa e termina recebendo as Tartarugas Ninja", brincou outra pessoa. "Namoral, não tem nenhum programa que bata de frente com o da Ana Maria Braga!", disparou uma terceira.

Confira as reações:

Meu entretenimento do dia foi ver a Ana Maria Braga fantasiada de tartaruga ninja recebendo as tartarugas ninjas — bru (@rubyjeonking) August 30, 2023

Minha mãe me gritando pq as tartarugas ninjas tão na Namaria e eu correndo quase caindo da escada e gritando “CADÊ O RAFAEL ???” — 38ão do Genya (@Thau_Volyank) August 30, 2023

Ana Maria é mt foda mds. Simplesmente ela conversando com as Tartarugas ninja pic.twitter.com/JUoGAHdqT2 — Muri Vili // Lendo Steel Ball Run (@MuriloGabrielV4) August 30, 2023

Adorando as tartarugas ninja na Namaria!! — rhu (@Tavaresrhu) August 30, 2023

bem aleatória essa programação matinal da Globo, a Ana Maria começa o programa mostrando o passeio dela pela Terra Santa e termina recebendo as Tartarugas Ninja — Derik Neske (@derikneske) August 30, 2023

AS TARTARUGAS NINJA NA ANA MARIA QUE FELICIDADEEEEEEEEE — Arthur Galeao (@thugaleao) August 30, 2023

Ana Maria Braga as 11h da manhã conversando com as Tartarugas Ninjas e loro de mestre Splinter e toda essa frase faz sentido — I'm that girl (@ana_luiza23) August 30, 2023

Ana Maria, Louro vestido de Mestre Splinter e as tartarugas ninja são o auge do entretenimento que eu podia ter nessa quarta feira kkkk#MaisVocê pic.twitter.com/dMfwFEfqhK — Filomena Ferretto (@leocastromj1) August 30, 2023