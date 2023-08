Rafael Cardoso e Vivian Linhares reatam namoro e surgem em clima romântico

Rio - Após serem vistos juntos por alguns momentos no vídeo de aniversário da modelo, Rafael Cardoso e Vivian Linhares confirmaram que reataram o namoro com um post romântico na academia. Nesta quarta-feira (30), o casal mostrou todo o seu amor em uma postagem nas redes da estudante universitária.

"Você começou a namorar e ganhou um gymbro no pacote", brincou Vivian no clipe, usando a expressão em inglês para se referir ao companheiro de academia. No registro, os dois aparecem juntinhos enquanto malham, trocando carícias enquanto Rafael tenta ajudar a amada a se exercitar com segurança. Esta é a primeira demonstração pública de afeto do casal depois que terminaram em março deste ano, dois meses após terem sido flagrados aos beijos, em janeiro.



Internautas logo foram "reclamar" do excesso de carinho dos pombinhos na publicação: "Deveria ser proibido isso na academia, vidas solteiras têm sua importância!!", comentou uma seguidora. "Acho que não teria paciência desse grude na academia kkk Sou insuportável quando tô suado", contou outro. "Solteiro não tem um minuto de paz", lamentou uma terceira. "Ai que tudo, mas coitada de nós solteiras", brincou mais uma.