No ar em 'Terra e Paixão', Tatá Werneck é diagnosticada com covid-19

Rio - No ar em "Terra e Paixão", Tatá Werneck testou positivo para covid-19, dias após reunir familiares e amigos para a celebração de seus 40 anos . Em nota divulgada nesta quarta-feira (30), a TV Globo revelou que os roteiros da novela precisaram ser ajustados para continuar com as gravações sem a intérprete de Anely.

"A novela segue o protocolo atualizado para os casos de covid. Os roteiros de 'Terra e Paixão' foram ajustados e a novela segue gravando normalmente", diz o comunicado enviado pela assessoria de imprensa da emissora.

Após notícias de que havia sido internada por causa da doença terem circulado nas redes sociais, Tatá explicou para o portal Leo Dias que sua ida ao hospital não teve relação com o diagnóstico de covid. "Eu testei positivo, sim. Mas eu vim para o hospital porque eu tive crise de ansiedade, entendeu? Não por causa dos sintomas da covid, mas porque eu fiquei com ansiedade", afirmou a comediante.

Durante a pandemia do coronavírus, Tatá Werneck foi bastante criticada por seu "cuidado excessivo", inclusive por ter usado duas máscaras no velório do ator Paulo Gustavo, que morreu em decorrência da doença, em maio de 2021. Na época, a atriz usou seu Twitter para desabafar sobre os ataques. "As pessoas são bobas demais. Criticam quem não se protege. E na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que de irresponsável".