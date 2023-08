MC Daniel desmente rumores de traição à Mel Maia: 'Falta de caráter'

Rio - O cantor MC Daniel revelou em conversa ao 'Pod Delas' que seu término com a atriz Mel Maia não foi motivado por uma traição. Nesta quarta-feira (30), o funkeiro aproveitou o bate-papo para responder os boatos de infidelidade.

"Eu não sou capaz de trair ninguém. Eu fui criado de uma forma que isso pra mim é falta de caráter. Me incomodava muito quando saíam mentiras sobre mim que ferem minha educação e minha honra como homem. Uma pessoa que é capaz de trair alguém com quem dorme junto é capaz de trair qualquer pessoa", contou para as apresentadoras Tatá Estaniecki e Bruna Uzueta.



O MC também deu sua opinião sobre relacionamentos amorosos. "Relacionamento é uma escolha diária. A paixão vai durar de 1 a 2 anos, mas o amor é uma escolha. Você tem que escolhe amar aquela pessoa todos os dias, aceitar os defeitos, priorizar e ceder", afirmou.