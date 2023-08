Boletim médico tranquiliza fãs do Faustão: 'Muito disposto e se comunicando'

Rio - O apresentador Fausto Silva continua se recuperando dentro do esperado após realizar uma cirurgia de transplante de coração no último domingo (27) . Em um boletim médico desta quarta-feira (30), o Hospital Albert Einstein afirmou que o paciente já consegue se comunicar normalmente 72 horas depois da operação.

"O paciente Fausto Silva continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto, após 72 horas desde a realização do transplante de coração. A função cardíaca está normalizada e estável e, hoje, foram retirados o dreno e alguns cateteres, além do paciente ter iniciado a fisioterapia", comunicou o hospital.



O transplante foi realizado para tratar o quadro de insuficiência cardíaca que manteve o famoso internado desde o começo do mês. Faustão conseguiu um órgão compatível apenas 7 dias após ter entrado na lista de espera do SUS.