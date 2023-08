Alessandra Negrini sensualiza de biquíni e exibe o bumbum na nuca

De férias no Maranhão, Alessandra Negrini, de 53 anos, compartilhou alguns momentos especiais da viagem com seus seguidores, nesta quarta-feira. Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz, que deu vida à Guida, em Travessia, da TV Globo, exibiu as curvas perfeitas ao surgir de biquíni durante um banho de piscina. Seu bumbum redondinho chamou a atenção.

Como era de se esperar, a artista recebeu vários elogios. "Deusa", comentou Deborah Secco. "Aff, Alessandra!!!! Avisa antes", brincou Samara Felippo. "Essa mulher é um espetáculo", afirmou um internauta. "Essa mulher é igual vinho: quanto mais tempo passa, melhor fica", disse outro. "Gostosa", opinou uma terceira pessoa.