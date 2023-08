Vitor Belfort lamenta 19 anos do desaparecimento de irmã ao lado da mulher: 'Dor muito grande'

Rio - Vitor Belfort, de 46 anos se uniu à mulher, Joana Prado, de 47, para relembrar o desaparecimento da irmã durante o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, nesta quarta-feira. No Instagram, o lutador desabafou sobre os 19 anos de busca por Priscila Belfort, que desapareceu no início de 2004 após tirar seu horário de almoço no trabalho, no Centro do Rio.

"É uma dor muito grande muito grande para as famílias. Muitas crianças, famílias, mulheres que não sabem onde se encontram. Hoje é um dia mundial", iniciou Vitor, em vídeo. "Acontece todo dia e a vítima pode ser qualquer pessoa. A conscientização é poder dividir com todo mundo. É lembrar que tem mães que estão enterrando o seu filho por anos, como a minha mãe", lamentou ele.

Na sequência, o atleta foi completado por Joana. "É muito importante que você, mãe e pai, conscientize e fale a respeito do perigo que existe hoje em dia de meninos e meninas serem sequestrados, desaparecendo. Sei que é um assunto que não é agradável e ninguém quer falar a respeito, é fundamental", reforçou a empresária.



Por fim, Vitor Belfort foi enfático: "Que você possa entrar nessa causa e nocautear essa indústria do tráfico sexual".