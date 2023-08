Navio de 'One Piece', Going Merry atraca na Praia de Copacabana

A série "One Piece", baseada nos mangás mais vendidos da história do Japão, de autoria de Eiichiro Oda, estreia nesta quinta-feira, na Netflix. Para celebrar a ocasião, o Going Merry, navio retratado na obra, atraca na Praia de Copacabana, na altura do Lido, também nesta quinta. A embarcação ficará por lá até o próximo sábado (2) e depois retorna ao local entre os dias 7 e 10 de setembro. A visitação é gratuita e acontece das 13h às 17h nesta quinta e de 10h às 17h nos outros dias.

A Netflix estima que cerca de 2,5 mil pessoas visitem o Going Merry diariamente. O navio comporta ao todo 15 pessoas de cada vez. Além do Brasil, o Going Merry também vai atracar nos Estados Unidos, França, Japão, Indonésia, Itália, Filipinas, Tailândia, Alemanha e México.



Os visitantes serão recebidos no Going Merry por um cosplay de Monkey D. Luffy, também conhecido como Luffy Chapéu de Palha, o protagonista de "One Piece". Será possível tirar fotos no navio, que conta com muitos objetos decorativos que remetem à série, e também criar seu próprio cartaz de "Procurado".



A série



"One Piece" é baseada nos mangás de Eiichiro Oda, que também faz parte da produção executiva do live-action. Além disso, os mangás já viraram um anime, que é exibido desde 1999 e já tem mais de mil episódios disponíveis também na Netflix. A história de "One Piece" gira em torno de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), um menino que sempre sonhou em ser livre e em se tornar o Rei dos Piratas. Ele sai de seu vilarejo em busca do tesouro "One Piece", que pertencia ao antigo Rei dos Piratas, Gold Roger. Mas, para alcançar seu objetivo, Luffy do Chapéu de Palha ainda precisa encontrar uma tripulação, um navio e, claro, navegar pelo oceano em busca do tesouro. Tudo isso enquanto foge da Marinha.