Anitta diz que perdeu peso ao fazer tratamento para disfunção hormonal: 'Ficava inchada'

Rio - Anitta, de 30 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para interagir com os fãs e, ao ser questionada, explicou o motivo de estar mais magra. Em seu segundo Instagram, a cantora afirmou que perdeu peso após tratar uma disfunção do hormônio do estresse, e admitiu que está verdadeiramente saudável.



"Por que você está tão magrela? Tinha um corpão lindo. Você tinha bunda grande e pernas grossas, agora está só osso", indagou o internauta, alfinetando a artista.

"O ser humano é demais (risos). É porque antes, amor, eu tinha o hormônio do estresse muito forte", iniciou Anitta, irônica, via stories.

"Eu ficava inchada por nada, vivia numa sanfona. Se você vir fotos minhas de anos, lá no comecinho [da carreira], eu era magrinha. Graças a Deus, agora está tudo certo", garantiu a artista.

"Eu malho, às vezes, mas agora estou tão cansada. Ela não para! Magra, bunduda, magrela, com corpão ou osso. Eu vou que vou", brincou a cantora, por fim.