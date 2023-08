Gloria Pires prestigia show de Orlando Morais com as filhas

Rio - Gloria Pires, de 60 anos, marcou presença, nesta quarta-feira, na estreia do show "Eu & Elas", em que o marido, Orlando Morais, se apresenta com as filhas, Anttónia, Aná e Cleo. A atriz de "Terra e Paixão", na TV Globo, posou para cliques raros ao lado do caçula, Bento, e ainda reuniu a família nos bastidores do espetáculo, na casa de shows Blue Note, em São Paulo.

O quarteto ainda sobe no palco mais uma vez, nesta quinta-feira, para cantar músicas de Orlando e outros sucessos da MPB. Além disso, o repertório ainda traz canções das irmãs, como "Manhãs" de Anttónia, "Olhe o Céu", de Aná, e "Todo Mundo que Amei me Fez Chorar", de Cleo, que é fruto do relacionamento entre Gloria e Fábio Jr., mas considera o padrasto como pai.

Karol Conká, Bruno Fagundes e Marina Lima foram outros famosos que também prestigiaram o show familiar nesta quarta-feira.