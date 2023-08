Jonathan Azevedo, de 'Terra e Paixão', testa positivo para a covid-19

Rio - O ator Jonathan Azevedo, de 37 anos, foi diagnosticado com a covid-19, segundo revelou em postagem nos Stories do Instagram, nesta quinta-feira. No ar como o Odilon de "Terra e Paixão", na TV Globo, o artista tranquilizou os fãs e ainda mandou um recado para Tatá Werneck, com quem contracena na novela das nove, após a atriz também testar positivo para o coronavírus, na quarta-feira

"Estou bem, graças a Deus, minha saúde vem melhorando. Tomei todas as vacinas. E queria agradecer as mensagens de carinho que todo mundo me mandou. E, do nada, várias pessoas ficaram sabendo que eu tinha passado por essa questão, (de) ter covid. Então, estou em casa, estou me cuidando. Queria desejar melhoras também para minha irmã Tatazita, que segura a minha mão e a gente vai voltar com tudo pra essa novela! Galera da novela, quebrem tudo, amo vocês!", declarou o ator.

Na última terça-feira, Jonathan já havia reclamado de dores no corpo em vídeo que publicou nas redes sociais, antes mesmo de fazer o teste para a covid-19: "Estou com o corpo meio amuado, deve ser a academia porque parei de malhar três dias e voltei agora. Papai tá dodói! Meu corpo todo dolorido, estou sem energia. Comprei sopa, vitamina, Resfenol [...] Só homem mesmo para chegar nessa situação. Parecia até que eu ia me internar. Obrigada, mãe, por me aturar", brincou ele, na ocasião.

Os roteiros de "Terra e Paixão" já haviam sido ajustados para compensar a ausência de Tatá Werneck, segundo informou a TV Globo, nesta quarta-feira. Seguindo o "protocolo atualizado para casos de covid", a emissora carioca "segue gravando normalmente" a novela de Walcyr Carrasco.