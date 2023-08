Ator de 'Vai na Fé', Matheus Abreu recebe alta hospitalar após sofrer acidente de moto

Rio - Matheus Abreu, de "Vai na Fé", da TV Globo, recebeu alta hospitalar, nesta quinta-feira (31), após ter sido atropelado por um carro enquanto pilotava uma moto em uma via de Ouro Branco, Minas Gerais. De acordo com assessoria do ator, ele não teve nenhuma fratura.

O intérprete de Eduardo na novela, foi encaminhado para o Hospital da Fundação de Ouro Branco na última segunda-feira (28), onde ficou em observação. A equipe de Matheus deu detalhes do acidente ao DIA. "Ele conduzia a moto pela via principal do bairro 1º de Maio, a Avenida Conselheiro Lafaiete, quando um carro saindo da via de retorno o atingiu em cheio na lateral. Aparentemente não há nada de grave, mas estamos aguardando o resultado dos exames", disse o comunicado.

Matheus Abreu é conhecido por trabalhos como o filme "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho" (2014) e a novela "Malhação: Viva a Diferença" (2017), além de ter interpretado a versão jovem de Cauã Reymond na minissérie "Dois Irmão" (2017). Mais recentemente, participou do reality show "Dança dos Famosos" e chamou a atenção do público ao formar um triângulo amoroso com Bella Campos e MC Cabelinho em "Vai na Fé".