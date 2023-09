Giulia Bertolli deixa a casa da mãe, Lilia Cabral, aos 26 anos: 'Fim de uma era'

Rio - Giulia Bertolli, filha única da atriz Lilia Cabral, deixou a casa de seus pais e começou a morar sozinha nesta última quarta-feira (30). Em suas redes, a artista, de 26 anos, comoveu seguidores com seu texto de despedida ao endereço que a abrigou desde a infância.



"O fim de uma era. Foram 26 anos vivendo entre essas quatro paredes. Desde que nasci, minha casa foi meu único endereço. Esse quarto já teve mil e uma configurações para abrigar as infinitas personalidades de uma menina/mulher dos 0 aos 26 anos, mas agora é hora de alçar novos voos para um lugar 'cheio de possibilidades'. Obrigada por tudo, Jardim Botânico, mas agora eu tenho um novo bairro para chamar de meu. Morrerei de saudades da casa dos meus pais, mas não contem para eles. Partiu vida adulta, mal posso esperar por todas as novas histórias que terei para contar", escreveu a atriz na legenda da publicação.



A mãe coruja logo foi ao comentários para responder a declaração da filha: "Eu também saí de casa aos 26 anos e vim para o Rio de Janeiro!! Eu tinha certeza que minha filha seria carioca e sangue bom. Estou feliz porque sei que ela está feliz, mas vou morrer de saudades. E junto com as saudades virão algumas lágrimas, mas o tempo é o alimento mais saudável e vou me alimentar muito dele. Seja muito feliz, minha filha linda! Você merece!", afirmou Lilia Cabral.



Internautas ficaram admirados com a atitude da famosa e mostraram seu apoio nesta nova fase. "Você será muito feliz na nova casa! E casa de mãe sempre será sua casa, mesmo você não morando mais lá", garantiu uma fã. "Momento mágico da vida!! Toda sorte do mundo, amada", desejou outra. "Vai ser demais! Toda a felicidade do mundo pra você no novo endereço e nas novas possibilidades", disse uma terceira. "Felicidades no seu novo cantinho, Giu. Vai ser maravilhosa essa nova fase", contou mais uma.