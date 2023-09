Leo Dias bate-boca com motorista de ônibus e para trânsito em Recife; assista

Nesta quinta-feira (31), o colunista Leo Dias se envolveu em mais uma confusão. Mas o motivo não foram fofocas envolvendo famosos. Dessa vez, o jornalista se envolveu em uma discussão com um motorista de ônibus por conta de uma suposta batida em seu carro. O bate-boca parou o trânsito na Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, em Recife (PE)



Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir uma passageira dizendo que o ônibus não chegou a encostar no carro do colunista. “Leo Dias aqui em Recife, parou o trânsito. Meu Deus, o pobre do motorista nem bateu. Que maluco!”



O jornalista comentou o caso em seu Instagram. “Só pra avisar, hoje eu não tô nos meus melhores dias. Eu estava parado na pista do meio, um ônibus vem e leva o meu retrovisor. Eu fui atrás do ônibus, parei o carro atravessado na rua. Quando eu olho, tá todo mundo filmando. Então, se pintar um vídeo aí meu dando ataque, já sabe”, avisou Leo.