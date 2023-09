Henrique Fogaça volta a ser jurado do 'MasterChef' e web celebra: 'Graças a Deus'

Rio - Após anunciar sua saída do programa no começo deste ano, o chef Henrique Fogaça retornou ao 'MasterChef' como jurado. Nesta quarta-feira (30), o perfil oficial da competição divulgou o primeiro trailer da nova temporada de 'MasterChef Profissionais', que marca a volta do influenciador à bancada de juízes.



O vídeo mostra alguns trechos do programa, dando vislumbres da identidade dos participantes e matando a saudade da conhecida dinâmica entre os juízes. "É de 'MasterChef' que vocês gostam? VEM AI MASTERCHEF PROFISSIONAIS!", anuncia a legenda da publicação. Fogaça tinha sido substituído pelo chef Rodrigo Oliveira na competição de aspirantes a cozinheiros, mas não conseguiu agradar o público da mesma forma que o famoso.



Internautas não conseguiram conter sua animação com a troca de jurados nos comentários: "Fogaça no lugar de onde não deveria ter saído", escreveu uma usuária. "Quem mais amou o retorno do Fogaça??", indagou outra. "Graças a Deus que o Fogaça voltou...", confessou um terceiro. "Agora sim eu volto a assistir. Finalmente um 'MasterChef' decente e com o retorno do melhor, Fogaça!", celebrou mais uma.