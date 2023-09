Namorado de Jojo Todynho é pego em conversa "quente" com ex-mulher

Conversas para lá de comprometedoras entre o namorado de Jojo Todynho e a ex-mulher foram expostas nesta segunda-feira (4) pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. Ao que parece, Renato Santiago ainda não esqueceu o antigo amor, Kaila Oliveira.



“Quer vender o corpo? Eu pago!”, disse ele. “Ah, não!”, respondeu Kaila. “Pra mim é de graça, né?”, insistiu. “Ah, vá! Nem de graça e nem pagando”, disse a ex. Mas Renato não se deu por vencido: “Para de ko (caô)! Quando bate de frente fica molhadinha”. Kaila então alerta: “Só bobeira! Jojo Todynho, olha o assanhamento do seu marido aqui!”.



A conversa teria acontecido no dia 10 de maio, pouco tempo antes da treta entre Jojo e Kaila repercutir na internet. Em live no dia 14 de junho, após a ex-esposa de Renato acusá-lo de não assumir a filha publicamente, Todynho a acusou de querer aparecer e disse que duvidava da paternidade da filha do ex-casal. Kaila Oliveira entrou então com uma ação contra a cantora por difamação, processo que corre na justiça.



Defendeu o namorado



Após o vazamento da conversa, Jojo foi às redes sociais defender o namorado. “Sem postar data não vale, trabalhamos com a verdade”, publicou a cantora nos stories do Instagram. Ela também explicou a cronologia do relacionamento e disse que não estava namorando na época da conversa, apenas ficando. A dona do hit "Que tiro foi esse" falou ainda sobre outras polêmicas, como um caso em que Kaila teria pedido dinheiro emprestado a seu amado para pagar dívidas de outro relacionamento, além de ameaças que Renato teria sofrido de um ex-namorado de Kaila durante o aniversário da filha.

Inimiga aproveita para debochar



Outro desafeto de Jojo, a funkeira Cariúcha aproveitou para debochar nas redes sociais. "Segunda-feira começou animada, né povo? Até prints! Depois elas dizem que elas são as boas. É babado povo, é babado!", zombou a ex-garota da Laje, rival declarada da cantora.