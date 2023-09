Nesta quarta-feira (6), a cantora Mariah Denaro, irmã do MC Hariel, fez uma live nas redes sociais acusando o marido, o rapper Salvador da Rima, de tê-la agredido. Ela iniciou uma transmissão ao vivo no Instagram no momento em que discutia com o companheiro. “Coloca a mão em mim de novo”, disse. O cantor, que carregava a filha no colo, então acusa Mariah de traição e a manda sair de casa. “Você me traiu e ainda quer ficar gravando live. Vai arrumar seus bagulhos, mano. Acha que a internet vai te defender? Eu não quero mais você na minha vida”.



Na sequência, a transmissão fica interrompida por cerca de 10 segundos, e Mariah reaparece dizendo: "Esse cara é um monstro. Você é um monstro. Tudo que ele paga na internet é mentira”. Enquanto isso, Salvador continua afirmando ter sido traído.

Irmã de MC Hariel faz live expondo marido



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/DIUVtf3xV3 — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 6, 2023

Após o incidente, MC Hariel postou um story sobre a situação. "Família, referente a minha irmã, ela já está a caminho de casa. (...) Passando para tranquilizar vocês referente a isso. Ela tem família e tem quem ama ela. Não é sozinha no mundo. (...) Tudo isso vai ser resolvido."



Mariah também usou os stories para tranquilizar os fãs: "A tempestade tá passando. Deus tá agindo." Após o incidente, MC Hariel postou um story sobre a situação. "Família, referente a minha irmã, ela já está a caminho de casa. (...) Passando para tranquilizar vocês referente a isso. Ela tem família e tem quem ama ela. Não é sozinha no mundo. (...) Tudo isso vai ser resolvido."Mariah também usou os stories para tranquilizar os fãs: "A tempestade tá passando. Deus tá agindo."