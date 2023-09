Vídeo: Juju Ferrari 'paga peitão' em live com Lucas Selfie

Nesta quarta-feira (6), a influenciadora Juju Ferrari, que ficou conhecida como “Musa do Botafogo“, se descuidou durante transmissão ao vivo no Youtube e acabou deixando o seio à mostra. A cena, que viralizou na internet, aconteceu durante uma entrevista no canal Selfie Service, de Lucas Selfie.

Em determinado momento, Juju vai arrumar os cabelos, mas uma das mãos puxa a própria blusa, o que acaba revelando a parte íntima. Imediatamente as câmeras cortam para o apresentador, que não conseguiu disfarçar a surpresa.