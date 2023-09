Após 60 anos detendo a marca 'Didi", Renato Aragão perdeu o direito de usá-la no lançamento de produtos e serviços. Por motivos ainda desconhecidos, o humorista não renovou a propriedade, que acabou sendo adquirida pela empresa chinesa Beijing Didi Infinity, a mesma que já havia se tornado dona da marca “Didizinho”. As informações são do jornalista Ricardo Feltrin.