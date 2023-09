Vídeo: Neymar é visto com duas mulheres em noitada na Espanha

Mais uma vez o craque Neymar foi visto rodeado por mulheres em balada sem a presença da noiva, a influenciadora Bruna Biancardi. Grávida do primeiro filho do casal, ela estava no Brasil no momento do flagra. As informações são do jornalista Léo Dias.



O caso aconteceu na Sala Apolo, famosa casa noturna de Barcelona, na Espanha. No vídeo divulgado pelo colunista de fofocas, o jogador aparece bem à vontade conversando ao pé do ouvido e abraçando duas mulheres, primeiro uma morena e, em seguida, uma loira.



Ao ser questionado por Dias sobre o flagra, Neymar Pai disse de maneira vaga: "Ele é solteiro! Ou não". O jornalista então pergunta: "O senhor pode me dizer qual o status da relação de Neymar e Bruna?". Ao que Neymar Pai responde: "Tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso".