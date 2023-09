Vídeo: Conheça banheiro onde Chico Moedas traiu Luísa Sonza

Nesta quarta-feira (20), fãs de Luísa Sonza foram surpreendidos quando a cantora, durante participação no programa Mais Você, da TV Globo, revelou ter sido traída pelo namorado, o influenciador Chico Moedas. Em texto lido para a apresentadora Ana Maria Braga, Sonza, muito emocionada, anunciou o fim do relacionamento do casal e afirmou que a traição teria acontecido no "banheiro sujo de um bar".



Segundo o colunista Leo Dias, o tal banheiro sujo fica no bar Galeto Sat's, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Após tomar conhecimento da história, um internauta que mora perto do estabelecimento resolveu filmar o agora famoso banheiro em que Chico teria ficado com a amante. Assista!

Conheça banheiro onde Chico Moedas traiu Luísa Sonza



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/F8wkDGXEwL — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 20, 2023