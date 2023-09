Blogueirinha dispara contra Luísa Sonza: "Mentirosa"

A influenciadora Blogueirinha soltou o verbo contra Luísa Sonza na web. Na semana passada, alegando imprevistos na agenda, a cantora cancelou a participação no programa "De Frente com Blogueirinha" desta segunda-feira (25). Porém, no dia em que estaria com a influenciadora, publicou no Instagram uma foto de biquíni na piscina. "O imprevisto era ficar na piscina, Luísa?", comentou Blogueirinha no post.



Não satisfeita, a influenciadora continuou o desabafo em seu perfil no twitter. "Odeio gente mentirosa! Fala na minha cara e fala a verdade! Não fica inventando desculpinhas, não. Porque a verdade sempre aparece! Se não tá afim, fala na minha cara!", publicou.



Luísa Sonza cancelou a ida ao programa em meio à repercussão do anúncio do fim de seu namoro com Chico Moedas, na quarta-feira (20).