Vídeo: Filho de Andressa Urach fala sobre gravar cenas de sexo explícito da mãe: 'Pra mim é muito normal'

Nesta quarta-feira (27), no programa Superpop, da RedeTV, Andressa Urach, 35, e o filho Arthur, 19, contaram um pouco sobre os bastidores da produção do conteúdo adulto da modelo. Cinegrafista e fotógrafo, Arthur é o responsável pelas gravações das cenas de sexo explícito da mãe.

Ao ser questionado pela apresentadora da atração, Luciana Gimenez, sobre como se sentia vendo a mãe tendo relações sexuais, ele garantiu não se importar. "Pra mim é muito normal, tem que saber separar o profissional do cotidiano. Quando é no profissional, a gente tem um roteiro, a gente grava cenas, tem toda uma produção. Às vezes eu falo pra ela 'faz outra posição', 'a luz aqui tá melhor, 'vamos fazer uma cena assim', 'acho que assim vai dar uma sensualizada'", explicou.



Fora do mundo profissional, porém, Arthur revela que não gostaria de assistir a mãe em momentos íntimos. "Eu não gostaria [de ver], fica na tua intimidade aí, sai fora".