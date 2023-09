História da 'Grávida de Taubaté' vai virar filme inspirado em 'Parasita'

Uma das 'fake news' mais antigas do país, a 'Grávida de Taubaté' vai virar filme. O longa que recebeu o título de 'Grávida de 4' já está em pré-produção e de acordo com o roteirista Frank “Diaraki”, será um thriller de comédia, com toques de terror e surrealismo inspirado no grande sucesso 'Parasita'.



De acordo com Frank, parte do filme será baseado em teorias. “Não dá pra dizer que é baseado em fatos reais, porque é fruto de uma grande mentira, mas posso definir como a minha visão criativa da história, aliada às minhas teorias. Esse será o meu primeiro longa que vai sair do papel e eu sabia que tinha que fazer um ‘filme evento'”, disse o roteirista.



O filme ainda não definiu uma produtora, mas já recebeu algumas sondagens. A escolha dos atores para interpretar o casal ainda não foi finalizada mas Maeve Jinkings e Emilio Orciollo Netto estão entre os cotados para integrarem o elenco da produção.

As informações são do Portal Metrópoles.