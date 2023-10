Vídeo: Leonardo chuta pônei da neta e gera polêmica na web

Nesta terça-feira (3), o cantor Leonardo foi alvo de críticas após sua esposa, a influenciadora Poliana Rocha, postar no Instagram um vídeo em que o sertanejo aparece dando um chute em direção ao pônei da neta Maria Alice, filha mais velha de Virgínia e Zé Felipe. “Faz isso não”, disse Poliana aos risos.



As imagens geraram indignação na web e Leonardo foi acusado de maus-tratos contra o animal. "Cena lamentável! Queria ver se fosse com ele", escreveu uma seguidora. "Ridículo! Alguém dá um chute nele para ver se é bom", disse outra. "Covardia", detonou um terceiro. Assista!

Leonardo chuta pônei da neta e gera polêmica na web



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/FhFph0dYY5 — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 3, 2023