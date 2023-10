Blogueirinha revela áudio de Anitta e ameaça: 'De onde saiu esse tem muito mais'

Nesta segunda-feira (9), a influenciadora Blogueirinha usou as redes sociais para mostrar toda sua insatisfação com Anitta. Após a cantora anunciar que está cogitando cancelar a participação no programa "De Frente com Blogueirinha", marcado para a próxima quarta-feira (11), a entrevistadora revelou um áudio da famosa e ameaçou: "É o seguinte, Anitta. Eu acho melhor você ir, porque de onde saiu esse áudio tem muito mais."



E não parou por aí. "Se eu quiser eu posso fazer um programa de uma hora sem você. Aí eu quero ver. Porque aí, meu amor, não vai sobrar espaço para você recusar mais nada", disparou Blogueirinha.

Nas redes sociais, fãs desconfiam de que tudo não passa de uma estratégia publicitária. "Até parece que vocês não conhecem a Anitta e a Blogueirinha. Isso tá com cara de marketing puro", comentou um internauta. "Podem falar o que for da Anitta, menos que a mona não é inteligente ou não é estratégica. Ela sabe como um fazer um marketing. Eu fico de cara!", afirmou outro.



Para justificar o possível cancelamento, Anitta alegou que está em um momento de transformação interna que não combina com o tom da atração. "Minha equipe fechou a minha participação no programa e fez o post quando eu estava no retiro [xamânico]. Então eu não sabia que eles tinham divulgado (...) E eu fui ver o programa e vi que tem muita provocação, deboche... É uma coisa que vai meio que contra todas as paradas que eu acredito nesse momento.", disse a cantora. Anitta passou os últimos dias em um retiro espiritual em um sítio na zona rural de Varginha, em Minas Gerais.

