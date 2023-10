Vídeo: Influencer dispara críticas contra Felipe Neto

Mais uma vez o youtuber Felipe Neto vê seu nome envolvido em uma discussão na Internet. Dessa vez, a treta é com o influenciador Jon Vlogs. Em vídeo que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (16), Vlogs criticou Felipe por "opinar muito na vida alheia".



"Vou resumir o Felipe Neto: É um cara muito esperto, muito bom como empresário e tal, só que quando ele começou a opinar muito na vida alheia, eu não curti. Não gosto! Ele falou da minha vida e eu rebati e ficou nessa. Como youtuber é um ótimo cara, mas como pessoa não consigo falar o mesmo. Como profissional, ele é p*ca no Youtube. Só que começou a ir pra política e aí fud*u", afirmou.

Jon Vlogs detona Felipe Neto



Felipe Neto então se pronunciou dizendo que não conhecia o influenciador. "Nunca me viu na vida. Me viu em trabalho, algo que eu nem me lembrava por sinal. Na vida, nunca me viu. Tá brigando sozinho o rapaz." Ao que Vlogs retrucou: "Tá pra nascer mais hipócrita que esse cara. Infelizmente não é verdade e eu já vi ele sim e ele sabe bem."A discórdia entre os famosos começou em outubro do ano passado, quando Felipe criticou Vlogs publicamente por ter convidado Renan Bolsonaro para sua festa de aniversário em São Paulo. "O Bruno [Correa, youtuber] tá lá em São Paulo e foi numa festinha de um youtuber bem famosinho. E esse youtuber não se posiciona politicamente, né? E aí do nada o Bruno está lá na festinha e chega filho de Bolsonaro como convidado da festinha de aniversário do youtuber que não se posiciona", disse Felipe nos stories do InstagramNa época, Vlogs respondeu: "Deixa eu curtir minha festa, irmão! Vai viver sua vida? Independente de política, tenho meus amigos e nem votar no Brasil eu voto."