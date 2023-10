Em áudio vazado, irmã gêmea de Key Alves dispara contra ex-BBB: 'Perdeu a humildade'

Keyt Alves, irmã gêmea de Key Alves, resolveu soltar o verbo contra a ex-BBB, a quem acusa de mudar drasticamente depois de participar do reality show da TV Globo. Após viralizar um áudio em que acusa a atleta de comprar seguidores, Keyt surge em nova gravação na qual afirma que irmã se afastou da família e perdeu a humildade. O desabafo foi publicado pelo colunista Leo Dias, nesta quarta-feira (18).



"Eu não sei realmente o que aconteceu com ela depois que saiu do Big Brother. É complicado. Key chegou em um nível que ninguém consegue falar com ela, nem a própria família. Todo mundo mesmo da família, não somente eu. É em um nível que a gente vai falar e ela já vem dando [patadas]. A gente está desanimado de falar as coisas pra ela porque a gente já sabe qual vai ser a reação dela. Dá dó, porque ela tinha tudo, inclusive, para ser campeã do Big Brother, mas o que ela fez lá dentro ela faz aqui fora. Então fica f*da. A gente até falou esses dias que, sim, é falta de humildade, ela perdeu totalmente a humildade que ela tinha". Ouça!