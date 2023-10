A cantora Pitty publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (19), uma suposta indireta para a ex-BBB Juliette. No X, antigo twitter, a rockeira usou o emoji de um alvo atingido no centro por uma flecha para aparentemente concordar com um texto que dizia: “Não é artista quando tu é um produto criado com dinheiro de gravadora e sustentado na mídia por agência de publicidade. Artista é outra coisa”.

Pouco depois depois, Pitty apagou a publicação e, em seguida, postou um novo tweet: “Não, pera. Deixa eu sintonizar em outra energia aqui. (respira…. respira….)."



O caso dividiu opiniões na web. 'Mulher, tu é f*da. Grandona e sem medo. Se foi shade ou não, eu não sei, mas não cansa de acertar. Te amo!", comentou uma seguidora. "Eu estou extremamente decepcionada com você. Uma mulher que admirei desde minha adolescência. Não a reconheço mais. Se perdeu.", disse outra, reprovando a atitude da cantora.



A suposta alfinetada acontece em meio à polêmica de plágio em torno da música "Magia Amarela", lançada na última terça-feira (17) por Juliette e Duda Beat. Ambas são acusadas de copiar a canção 'AmarElo', do rapper Emicida. Veja os posts!

Pitty publica suposta indireta para Juliette



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/Kc3qCii2Jd — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 19, 2023