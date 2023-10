Vídeo: Vitão não é o pai da filha de Suelen Gervásio

Nesta sexta-feira (27), o cantor Vitão revelou que não é o pai de Nina, filha da modelo Suelen Gervásio. Em desabafo nas redes sociais, ele afirmou que realizou um teste de DNA e resultado deu negativo. "Estou fazendo esse vídeo para esclarecer e colocar um ponto final nessa história que vem permeando minha vida nos últimos meses envolvendo uma criança. Eu realizei o teste de DNA na semana passada, a coleta, e recebi o resultado negativo ontem", disse.



O artista pediu que seu nome pare de ser associado à filha de Suelen e fez um apelo para que a mãe não seja atacada nas redes sociais. Durante a gravidez, anunciada em abril, a modelo atribuiu a paternidade da filha a Vitão e por diversas vezes fez críticas ao cantor, a quem acusava de não estar cumprindo obrigações no período de gestação. Nina nasceu no final de setembro.



"Eu não tenho a paternidade dessa criança e peço desde já que parem de envolver essa criança com meu nome e de ligar ela ao meu nome, porque isso está gerando uma exposição absurda para ela desde antes de nascer (...) Peço compaixão, amor e carinho por essa família que está se formando, por essa criança, por essa mãe. Peço que não destilem ódio contra essa mãe, principalmente, porque tudo respinga nessa criança", declarou o cantor. Assista!

Vitão não é o pai da filha de Suelen Gervásio



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/1SWUt3p8gY — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 27, 2023