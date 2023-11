Graciele Lacerda é acusada de criar perfil falso para atacar família de Zezé Di Camargo

O histórico de confusões da família Camargo ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (31). Em vídeo divulgado pelo jornalista Leo Dias, é possível ver que o celular da influenciadora Graciele Lacerda, atual esposa do cantor Zezé Di Camargo, está conectado ao perfil fake "patríciadantas568", que realizava frequentes ataques a parentes do sertanejo.



Um dos alvos foi a filha do cantor, Wanessa Camargo, acusada de manter um relacionamento com o ator Dado Dolabella quando ainda era casada com o empresário Marcus Buaiz. "A Wanessa foi encontrar com o Dado em Chapada (dos Veadeiros) ainda casada. O Marcus descobriu", postou o perfil. A conta também foi usada para zombar de Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé. “Dança igual qualquer idosa de sua idade”.



No último sábado (28), Amabylle Eiroa, nora de Zezé e Zilu que é casada com Igor Camargo, já havia feito um desabafo nas redes. "Desde a minha descoberta do perfil fake @prisciladantas568 aqui no Instagram, posso dizer que a história por trás é extensa e complexa, com vários desdobramentos". A arquiteta compartilhou com seguidores que havia descoberto na Justiça, por meio de uma perícia em crimes cibernéticos, que o registro da conta falsa estava vinculado ao endereço da casa de Zezé e Graciele, em Alphaville, São Paulo.



Após a repercussão dos fatos, a influenciadora se pronunciou em áudio enviado para Leo Dias, no qual não dá detalhes sobre as acusações e afirma que estuda processar o jornalista.

