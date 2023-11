Belo se empolga com ensaio sensual de Gracyanne: 'Um cavalo e uma cavala'

Neste domingo (6), a musa fitness Gracyanne Barbosa compartilhou nas redes sociais um ensaio sensual no qual aparece montada em um cavalo. Os registros foram feitos em praia de Trancoso, na Bahia. Além do corpo malhado da influenciadora, chamou a atenção a empolgação do cantor Belo, marido de Gracyanne. Enquanto a amada era fotografada, ele não conseguiu se conter e disparou: "Aí é um cavalo e uma cavala”. Assista!

Gracyanne posa em praia na Bahia e Belo dispara: 'Um cavalo e uma cavala'



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/8DwD1rvCD3 — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 6, 2023