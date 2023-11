Roberta Miranda dispara sobre briga dos Camargo: 'B*ceta é bomba atômica capaz de destruir família'

Nesta terça-feira (7), viralizou nas redes sociais um comentário da cantora Roberta Miranda sobre as recentes brigas que envolveram a família do sertanejo Zezé di Camargo. Em um perfil de fofocas no Instagram que tratava do assunto, ela disparou sem papas na língua: “A b*ceta é a única bomba atômica que é capaz de destruir até uma família. Não ficará pedra sobre pedra”, disse Roberta, que acrescentou emojis de gargalhadas à publicação.



Internautas entraram na brincadeira e exaltaram a sinceridade da cantora. “Roberta Miranda é a voz da sabedoria", elogiou um seguidor. "Fã da Roberta. Manda na lata", disse outro. "Achei poético", ironizou um terceiro.



A influenciadora Graciele Lacerda, noiva de Zezé, está sendo acusada de criar um perfil fake para atacar parte da família do amado, inclusive a ex-esposa do sertanejo, Zilú Godoi, e a filha, Wanessa Camargo.