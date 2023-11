Ex de Luísa Sonza estará no BBB 24, diz colunista

Chico Moedas, influenciador que ficou famoso após um namoro para lá de conturbado com a cantora Luísa Sonza, vai estar no BBB 24. Ele aceitou o convite para participar do reality show da TV Globo e será um dos 10 integrantes do elenco 'Camarote'. A informação é do colunista Thiago Sodré, do site Observatório dos Famosos. O programa tem estreia prevista para janeiro do ano que vem.



O influenciador começou a ganhar notoriedade nacional após ser o ‘muso’ inspirador da canção ‘Chico’, composta por Luísa Sonza, que acabou se tornando uma das mais tocadas no País. A história de amor, porém, terminou mal. A cantora pôs um fim no relacionamento após descobrir que havia sido traída em um banheiro de bar no Rio de Janeiro, caso que teve enorme repercussão no Brasil.