Após denunciar ter sido vítima de violência doméstica, Ana Hickmann se pronunciou sobre o caso durante o 'Hoje em Dia', programa matutino que apresenta na TV Record. A declaração foi feita ao vivo no final da edição desta segunda-feira (13). "Quero agradecer o carinho e apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, para meu filho e para a minha família. No momento que eu estiver pronta, falarei. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta e estiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está no meu coração. De verdade, como sempre fui", desabafou.



No último sábado (11), Hickmann e o marido, o empresário Alexandre Correa, tiveram um desentendimento na casa onde moram na cidade de Itu, no interior de São Paulo. A polícia foi acionada e, em depoimento, Hickmann relatou ter sido agredida com cabeçadas pelo esposo, que também teria fechado uma porta em seu braço. O empresário negou ter dado cabeçadas, mas admitiu a briga. A apresentadora recebeu atendimento médico em um hospital da região e, por meio de nota da assessoria de imprensa, informou que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física". Assista!

Vídeo: Ana Hickmann se pronuncia após denunciar agressões do marido



