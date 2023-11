Marido de Ana Hickmann lamenta ter sido hostilizado em padaria

O empresário Alexandre Correa, acusado de violência doméstica contra a esposa, a apresentadora Ana Hickmann, revelou ter sido hostilizado, nesta segunda-feira (13), em uma padaria em São Paulo (SP). Em entrevista ao UOL Splash, ele lamentou a situação.



“Eu preciso saber como é que vou viver. Sem vida social, sem vida digital. Eu fui tentar ir a uma padaria agora cedo e não foi agradável o que aconteceu lá dentro. Uma senhora de meia-idade bateu nas minhas costas e disse: ‘Muito bonito. Bateu na sua mulher. Um homem do seu tamanho.’ Eu só queria comprar pão francês. É daí para frente, acabou. Acabou”, disse.



Alexandre também admite que mentiu ao negar ter agredido a esposa. “Quando eu vi aquela nota [publicada pelo jornalista Leo Dias], eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. A única coisa que não procede é a situação de cabeçada”.



A apresentadora denunciou o marido por agressão no último sábado (11). No dia seguinte, assim que o caso ganhou repercussão na mídia, Alexandre se pronunciou nas redes sociais e afirmou que havia tido um desentendimento com a esposa em “situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências”.



“Nota de esclarecimento: de fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais de uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado [sic] na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório”.