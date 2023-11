Vídeo: Márcia Fu e Alicia tretam feio em A Fazenda

Uma briga feia entre Márcia Fu e Alicia X marcou a madrugada desta segunda-feira (13) em A Fazenda. A cantora ficou revoltada após a ex-atleta citar seu pai, morto recentemente. em uma discussão durante o jogo da discórdia.



"Na sua briga com a Simioni, você falou 'não quero ser atacada' porque eu sou um exemplo para o meu filho", disse Alicia. Márcia Fu então retrucou: "Você não abre a boca para falar do meu filho. Pirralha". "Não estou falando do seu filho, estou falando sobre você, como mulher, sobre seu exemplo, o que você está passando para ele", explicou a cantora. Foi nesse momento que a medalhista olímpica fez um comentário que gerou a fúria da irmã de MC Daniel. "Quero que você fale de mim aqui dentro. Cuidado com o meu filho. Que seu pai, de onde ele estiver, ele deve estar te vendo com decepção. Você não conhece o meu filho."



"Você não fala do meu pai. Você vai escutar! O único ponto que você não podia tocar. Sua podre! Você é podre, você é podre por dentro. Não fala do meu pai, meu pai morreu, meu pai morreu! Como você fala dele assim?, esbravejou Alicia, enquanto Fu debochava remexendo a caixa de remédios à procura de um para dor de cabeça. "Cadê minha Dipirona", repetia a ex-atleta, ignorando a presença de Alicia. Assista!

Márcia Fu e Alicia tretam feio em A Fazenda



Crédito: Reprodução TV Record pic.twitter.com/w4lNLPkYu6 — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 13, 2023