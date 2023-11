Jenny Miranda é internada após parada respiratória

Na madrugada deste domingo (12), a influenciadora Jenny Miranda deu entrada às pressas em hospital de São Paulo após sofrer uma parada respiratória. A ex-Fazenda, que estava acompanhada do marido, o médico Fábio Gontijo, precisou ser entubada, mas após o susto, passa bem. Ela recebeu alta no final do dia.



Ainda no sábado (11), o casal curtia viagem na cidade de Guarujá, no litoral paulista, quando Jenny começou a passar mal. "Chegamos aqui no Guarujá, a Jenny fez uma festa de aniversário surpresa pra mim e à tarde fomos pra praia. Lá, a gente encontrou um grupo de haters e uma menina começou a agredir a Jenny. Eu entrei no meio, acabei me machucando um pouco também e elas ainda fizeram algumas ameaças. [Depois] decidimos sair de noite pra não deixar isso estragar nossa viagem. Foi tranquilo e a Jenny bebeu pouco, ao contrário do que tão dizendo, não foi por álcool. Quando a gente voltou pro hotel, a Jenny começou a vomitar, perder um pouco a consciência e ter dificuldade em respirar. Nisso, eu peguei o telefone e chamei a ambulância", explicou Fábio em vídeo publicado nas redes sociais.



O médico detalhou os momentos de tensão que viveu ao lado da amada. "Aí foi aquele desespero. Fiquei 90 minutos fazendo ressuscitação respiratória nela, então ela perdeu a capacidade de respirar, mas o coração continuou ok. Acredito que se eu não fosse médico e não tivesse habilitação pra ressuscitar, ela teria morrido. Até então, a suspeita realmente era por intoxicação por camarão. Chegamos no hospital e graças a Deus ela foi muito bem atendida, mas apresentou alguns sinais de envenenamento que me fizeram pensar. Só que como ela melhorou com a adrenalina, ficou a hipótese do camarão mesmo. Porque ela perdeu a consciência e ficou sem respirar, foi feita a intubação e ela foi liberada no final do dia. Graças a Deus ela tá ótima agora", comemorou.

AGORA: Fábio, marido de Jenny Miranda, esclarece os eventos após a ex-peoa ser hospitalizada e entubada. #JennyMiranda #Esclarecimento pic.twitter.com/M7JkXcX4Bp — Notícias Do submundo (@Ndosubmundo) November 13, 2023