Novela sem fim! Belo atrasa pagamento e continua devendo para Denilson

Em agosto, após 22 anos de brigas na Justiça, Belo e Denilson anunciaram ter chegado a um acordo para pagamento da dívida de R$ 7 milhões que o pagodeiro tinha com o ex-jogador. Mais da metade do montante foi perdoado e boa parte já foi quitado, mas o cantor atrasou um pagamento e novamente está devendo para Denilson. De acordo com o colunista Leo Dias, restou um débito de R$ 123 mil que deveria ser pago em 18 de novembro, mas não foi.



Em meados de 2000, Belo decidiu sair da banda Soweto e iniciar carreira solo. Insatisfeito, Denilson, que na época gerenciava o grupo, processou o artista por quebra de contrato. Em 2004, a justiça decidiu que Belo deveria pagar uma indenização de aproximadamente R$ 385 mil para o ex-jogador, mas a ordem não foi cumprida. Com as devidas correções, o valor ultrapassou os R$ 7 milhões.