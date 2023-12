Vídeo: Há meses sem serem vistas juntas, Simone e Simaria se encontram no casamento do irmão

Nesta quarta-feira (29). as cantoras Simone e Simaria, que há meses não eram vistas juntas, se encontraram no casamento do irmão. Ambas foram madrinhas do matrimônio de Caio Mendes e Mayara Cardoso. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, as artistas são vistas dando um longo abraço e conversando brevemente ao pé do ouvido. Alegando desgaste no relacionamento e vontade de seguir rumos diferentes na carreira, as sertanejas desfizeram a dupla em agosto de 2022, após 18 anos juntas. Assista!

