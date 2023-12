Vídeo: Samara Felippo chora ao revelar que filha foi morar com pai nos Estados Unidos

Nesta quinta-feira (30), a atriz Samara Felippo não segurou as lágrimas ao revelar que Alicia, sua filha mais velha, de 14 anos, foi para os Estados Unidos no início do mês morar com o pai, o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa. Apesar de não conseguir esconder estar abalada, ela se disse orgulhosa da menina, ainda tão jovem, ter se mostrado segura e decidida na escolha do próprio futuro.



"Depois de muita conversa, encorajamento, apoio, diálogos, minha 'adolê' decidiu bater asas. Sair um pouco da asa da galinha mãe aqui. E eu tenho muito orgulho como mãe dela com 14 anos estar tão segura e decidida em tomar um rumo que muda vida, rotina, costumes, idioma, distância de quem ela ama. Mas também sei e me sinto em paz de saber que ela está acolhida, amada e muito bem cuidada por quem ela também ama. E como tudo isso trará crescimento e histórias pra ela", disse Samara em texto publicado no Instagram.



A atriz também postou um vídeo em que não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre a partida da filha. "Você foi. Eu acabei de chegar em casa e é assim que eu tô porque eu encontrei a sua canequinha com o seu 'nominho'. Vou encontrar cada 'objetozinho' e vou sentir a falta de você nessa cadeirinha aqui almoçando, comendo, jantando e reclamando na minha frente. Mas eu quero ver você feliz todos os dias. E eu vou estar aqui feliz te vendo feliz. Amor da minha vida!", desabafou.



Alicia se mudou para a Califórnia, onde Leandro trabalha como assistente técnico do time da NBA Sacramento Kings. Na casa, moram ainda a modelo e influencer, Talita Rocca, atual esposa do pai, e as duas filhas do casal: Isabela, de 3 anos, e Julia, de 1 ano e 4 meses. No Brasil, além da mãe, ficou a irmã Lara, de 10 anos, também filha de Samara com Leandro, que ficaram juntos de 2008 a 2013.

Samara Felippo chora ao revelar que filha foi morar com pai nos Estados Unidos



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/TG1MQyq9nM — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 30, 2023