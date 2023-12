Vídeo: Ana Hickmann sela paz com Adriane Galisteu

Nesta quarta-feira (6), Ana Hickmann parece ter colocado um ponto final na rivalidade com Adriane Galisteu, que já durava mais de 10 anos. Ambas são apresentadoras da TV Record. Em meio ao conturbado processo de divórcio com o empresário Alexandre Correa, a quem acusa de violência doméstica, Ana postou um vídeo no Instagram em que aparece 'super produzida' ao som de um áudio da ex-rival. "Tanto faz eu não sou, nunca serei e não quero ser", disse Galisteu em declaração que se tornou viral. A âncora do "Hoje em Dia" então fez questão de marcar a colega de emissora e escreveu na legenda: "Disse tudo".

Ana Hickmann sela paz com Adriane Galisteu



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/CjrM6JKitV — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 6, 2023

A treta entre as loiras começou em 2012, quando Galisteu afirmou que Ana se tornaria uma "pessoa melhor" quando fosse mãe, o que gerou um climão entre as duas até então não resolvido. Na mesma época, a apresentadora de 'A Fazenda" também criticou Alexandre Correa, a quem chamou de agressivo. "Estou começando a ficar com medo dele. Do jeito que ele grita, é capaz de me bater". Vale lembrar que quando Ana acusou o ex-marido de violência doméstica, Galisteu fez questão de se pronunciar em defesa da modelo. A treta entre as loiras começou em 2012, quando Galisteu afirmou que Ana se tornaria uma "pessoa melhor" quando fosse mãe, o que gerou um climão entre as duas até então não resolvido. Na mesma época, a apresentadora de 'A Fazenda" também criticou Alexandre Correa, a quem chamou de agressivo. "Estou começando a ficar com medo dele. Do jeito que ele grita, é capaz de me bater". Vale lembrar que quando Ana acusou o ex-marido de violência doméstica, Galisteu fez questão de se pronunciar em defesa da modelo.