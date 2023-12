Vídeo: Bia Miranda se pronuncia sobre mãe insinuar que tiraria própria vida: 'Já não acredito mais'

Nesta quarta-feira (6), a influenciadora Bia Miranda se pronunciou sobre a mãe, a empresária Jenny Miranda, ter dado inícios de que atentaria contra a própria vida. Um dia antes, após anunciar que havia se separado do médico Fábio Gontijo, Jenny, aos prantos, se despediu dos seguidores nas redes sociais. Em seguida, ela apareceu internada na emergência de um hospital em São Paulo.



"Aos 7 ou 8 anos, a criança está aprendendo a ler, aprender, a brincar. Eu não. Nessa idade eu estava presenciando momentos como esse. Se vocês fizerem as contas, são 13 anos. Já perdi as contas de quantas vezes já presenciei, de quantas vezes fiquei desesperada. Já foram 150, 200 vezes dos meus 7 anos até agora", comentou Bia.



A influenciadora prosseguiu: "Eu levava ela no hospital, tinha que fazer lavagem estomacal. Acabava sempre do mesmo jeito, ela conseguia o que ela queria e não acontecia nada. E, se caso um dia acontecer, é a história do mentiroso: ele conta a mentira dez vezes, chega na 11ª e ninguém acredita. Como eu passei 201 vezes, eu já não acredito mais", lamentou. Assista!

Aos prantos, Jenny Miranda faz despedida nas redes sociais após se separar do médico Fábio Gontijo



